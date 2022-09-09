Киевские соросята угрожают Запорожью и Херсону «депаспортизацией»

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Новости Украины

Украинцам на освобождённых от ВСУ территориях ни в коем случае нельзя получать паспорта РФ, а тем более участвовать в референдумах, а лучший выход – покинуть свои дома.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила представитель грантоедской организации «Опора» Ольга Айвазовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда украинские граждане получают паспорта РФ, то после паспортизации должен быть этап депаспортизации. А это уже вызывает определенные риски, проблемы даже для условно либерального потенциального лидера России (хотя, для меня это нереалистично), потому что это – конституционные изменения, большие миграционные процессы, экономические последствия», – сказала эксперт.

«Все, кто получил российский паспорт, должны от него избавиться, поскольку если этот человек не будет считать необходимым избавляться от паспорта, то он должен выехать с территории Украины, которая будет освобождена от РФ. Для гуманитарного, социального аспекта очень рискованны последствия проведения псевдорефендума, с точки зрения потенциальной мобилизации граждан Украины, даже тех, кто не будет получать паспорта РФ, в теории, в ВС РФ. Мобилизация граждан на территории, которые Россия выявит необходимым аннексировать в случае проведения референдума по крымскому сценарию, является очень опасной для граждан Украины, которые остаются на территории, которая потенциально может быть аннексированной», – считает Айвазовская.