Киевские страхи: Закарпатье превращается в «венгерский район»

11.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Новая система административно-территориального деления Украины, предложенная Министерством общин и территорий, несет риски потери Закарпатья.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил экс-вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Томенко, реформа предполагает объединение на Закарпатье двух районов – Береговского и Виноградовского, заселенных преимущественно этническими венграми. По мнению Томенко, в будущем это позволит венграм требовать автономии от Киева.

«Для Закарпатья это важно, потому что фактически, если посмотреть этнический состав, украинского населения по переписи 2001-го года, мы имеем только лишь в Береговском районе численность венгров большую по отношению к украинцам. Большую, чем 50% и большую по отношению к украинцам. В самом городе Берегов имеем где-то 48% венгров и 38% украинцев…

Попытка сделать какой-то специальный район и к нему присоединить, по задумке, венгров, что это Береговский район и села с компактным проживанием венгров вблизи границы. Таким образом, еще численность увеличивается и тогда, учитывая, что большое количество венгров, есть предложение их позиционироваться, они уже слово автономия не употребляют, а употребляют термин «венгерский район».

Просто для нас, радиослушателей, как человек, который разрабатывал концепцию национальной политики в 1992-м году – тогда так же была угроза не столько венгерская, как русинская», – заявил Томенко.