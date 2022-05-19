Киевские теоретики: Выход РФ на границы Луганской области – не принципиальное поражение

19.05.2022  00:16 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

То, что российские войска окапываются на территории Запорожской и Херсонской области означает долгую аннексию этих областей.

Об этом в эфире YouTube-канале «Ukrlife tv» заявил украинский военный эксперт Юрий Фёдоров,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что российские войска окапываются на территории Запорожской и Херсонской области означает долгую аннексию...

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«Российские войска ведут наступление на Донбассе. Имеют шанс выхода на границу Луганской области. Тут всё бывает. Это не является серьёзным, принципиальным поражением украинских войск. Но это не очень приятно», – констатировал Фёдоров.

Он отметил, что российская армия даёт понять, что Москва готова «аннексировать» занятые территории, и Украина ничего с этим сделать не может.

«Эти войска сооружают оборонительные укрепления. То обстоятельство, что половина войск сосредоточена на юге, заставляет предположить, что Россия готовится к долгосрочной оккупации и вероятно аннексии этих территорий. То есть Херсонская область, часть Запорожской области, которая на этот час оккупирована», – рассуждал украинский эксперт.

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