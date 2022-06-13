Киевские власти боятся сентябрьских региональных выборов в РФ

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Новости Украины

Возмущенный налаживанием жизни на освобожденных от ВФУ территориях Киев обеспокоен тем, что в скором времени появятся новые доказательства военного произвола укронацистов в Донбассе.

Об этом свидетельствуют панические заявления советника главы МВД Украины Вадима Денисенко в эфире «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Единый день голосования 11 сентября 2022 г. в РФ будет предназначен для «самоутверждения государства за счет войны».

«Мы должны четко понимать, что тема оккупации украинских земель и увеличения России будет ключевой на будущих выборах в РФ, которые пройдут 11 сентября в 27 регионах. Это – региональные выборы. Но это не просто выборы губернаторов, а вотум доверия к войне, военным действиям, которые ведет Путин. Поэтому много внимания будет уделяться и вопросу аннексии (ЛДНР, подконтрольных ВС РФ территорий – ред.). Если упростить, очень простая главная идея будет этих выборов: «Нам стало намного хуже жить, но мы увеличим наши территории и поднимемся с колен в очередной раз», – убежден Денисенко.

Советник главы МВД Украины опасается, что РФ поспособствует раскрытию новых преступлений ВФУ в отношении мирного населения Донбасса. Также он раскритиковал восстановительные работы, развернутые на территориях ЛДНР.

«Мы тоже должны готовиться морально к тому, что тема наших военнопленных будет разыгрываться на этих выборах. Можем увидеть очень неприятный для нас, морально мерзкий театральный фарс и с нашими военными, и рассказами про страшные преступления укрофашистов. В особенности, на территории Мариуполя», – негодует он.

«Мариуполь становится одной из главных точек пропаганды для РФ. Сегодня какой-то исполняющий обязанности директор мариупольского театра – того, что был разбомблен россиянами, где погибло не менее 1000 человек – заявил про то, что в октябре театр начнет возобновлять работу и россияне начинают вкладывать деньги на отстройку этого театра. Это будет переворачивание ситуации: сами разбомбили, а потом будут рассказывать, что это сделали украинцы. Тема будет очень болючей для нас, потому что будет распространяться и в наших СМИ, и через сеть российских «Телеграм»-каналов. Будет тяжело морально для нас», – паникует нацист.