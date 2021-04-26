Киевские ястребы надеются на Байдена, но не исключают «зраду»

26.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве опасаются со стороны президента США Джо Байдена шагов, которые можно трактовать в пользу России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют комментарии украинских экспертов киевскому журналу «Новое время».

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Так, политолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, называет Байдена «самым украинским» президентом в истории США и высоко оценивает его поддержку Киева.

«Однако его намерение наладить отношения с Германией выливаются в нерешительность с введением новых санкций в отношении газопровода Северный поток — 2, что привело к противостоянию с Сенатом. Также не назначены ответственные за Украину чиновники Госдепа, нет посла США в Киеве. Байдену нужно определиться с приоритетами внешней политики. Сама ситуация не позволит ему затягивать с принятием ряда важных решений», – сказал Березовец.

Похожего мнения придерживается профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

Он полагает, что «Байден будет действенным партнером Киева».

«Но позволит ли он достроить газопровод Северный поток — 2? Будет ли убеждать союзников дать Киеву ПДЧ? Готовится встреча с «киллером» Путиным. Это можно понять. Но корабли ВМФ США то направляют, то не направляют в Черное море. Почему? Путин уже пошел на деэскалацию? Кто и когда станет наконец послом США в Киеве?

Стоит упомянуть и слух о возможном назначении в Совет нацбезопасности США одиозного Мэтью Рожански, известного пропутинскими заявлениями. Это вызвало резкую реакцию в Украине, диаспоре и экспертном сообществе США. Надеюсь, слухи не подтвердятся», – говорит Гарань.