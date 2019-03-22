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22.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Киевские журналисты убедились, что ВСУ не готова воевать с российской армией

Украинская граница беззащитна против российской армии на крымском направлении.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявила киевская журналистка Олеся Медведева, побывавшая недавно в Крыму.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Медведева рассказала, что со стороны Украины на КПП у крымской границы нет ни блиндажей, ни бронетехники.

«Очень интересный момент – объявляли военное положение у нас в ноябре-декабре. Была потенциальная угроза, что, в том числе, со стороны Крыма на нас будут наступать. А у нас, получается, граница незащищенная. Там стоят какие-то вагончики и все. Я своими глазами не видела ни каких-то танков, БТРов с той стороны, ни каких-то минных вещей», – заявила Медведева.

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