Киевский адвокат – белорусам: Восхищена мобилизацией русских

Российские граждане очень активно настроены помогать армии, как исключительно по убеждениям, так и банально – своему мобилизованному родственнику, однако это движение создаёт связи, потихоньку охватывающие всю Россию.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она привела простой пример помощи военным, у которых нехватка маскировочных сеток.

«Люди вовлечены максимально. Мы уже только развозчики. Это очень трогательно. Это не только Россия. Это реально весь мир. Люди донатят в крипте, через Paint Bell, у кого он сохранился, через любые способы. Отовсюду. Вовлечён весь мир, который за нас, которые – нам сопереживают. Сейчас россияне в такой темп вошли с плетением этих сетей во всех городах, что у меня сердце радуется. [Так уже Донецка не должно быть видно так? – ведущий] Это не так просто. Поди ещё купи материалы, поди ещё купи эти сети, которые оказывается практически нигде не производятся, поди ещё купи эти ленты, которые надо сплетать сети. Не всё так просто. Плести их надо по технологии, чтобы они не рвались, потому что наплести это конечно можно. Труда уйдёт масса, а все они будут тяжёлые, ничего прикрывать не будут, намокнут, поблекнут и так далее. И это только один пример», – сказала Монтян.

Она объяснила, что с ростом количества мобилизованных закономерно увеличивается число вовлечённых людей, желающих чем-то помочь.

«После того, как мобилизовали этих несколько сотен тысяч людей, у них у всех есть родня, друзья, знакомые, одноклассники, однокурсники, круг общения, они рассказывают, как всё на самом деле. А любой человек скорее поверит своему другу, однокласснику, знакомому, мужу, свату, брату, чем непонятно кому из телевизора, рассказывающему, что в армии всё есть. Нет, они рассказывают правду, люди вовлечены, кто-то помогает только своим, кто-то помогает абстрактно абсолютно всем, кто-то находит людей, которым доверяет. И эти круги на воде, эти горизонтальные связи потихоньку охватывают всю Россию. И это просто прекрасно. Чем быстрее будут эти круги на воде, полностью замкнут всю страну, тем быстрее будет победа», – рассказала адвокат.