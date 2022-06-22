Киевский адвокат: Это Запад пришел с войной на Украину

Противников специальной военной операции в России совершенно справедливо называют национал-предателями.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила вынужденная покинуть Украину киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Есть только один вариант – победа, сцепить зубы и вместе в рамках единой страны всё восстанавливать и вместе побеждать Запад. Нет никаких других альтернатив. Я не думаю, что есть хоть один человек, который всерьёз расценивает альтернативу тупо сдаться коллективному Западу.

Нет, есть такие, которые говорят: чего это мы из-за какого-то Донбасса не можем ездить в Европу, зачем нам всё это, зачем нам все эти хохлы, пусть сами разбираются, зачем мы в это влезли? Но насколько я понимаю, их сейчас в России называют национал-предателями и очень даже пинают ногами. И правильно делают», – считает Монтян.