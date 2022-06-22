Киевский адвокат: Это Запад пришел с войной на Украину

22.06.2022  13:19 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 932
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Противников специальной военной операции в России совершенно справедливо называют национал-предателями.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила вынужденная покинуть Украину киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Противников специальной военной операции в России совершенно справедливо называют национал-предателями. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Есть только один вариант – победа, сцепить зубы и вместе в рамках единой страны всё восстанавливать и вместе побеждать Запад. Нет никаких других альтернатив. Я не думаю, что есть хоть один человек, который всерьёз расценивает альтернативу тупо сдаться коллективному Западу.

Нет, есть такие, которые говорят: чего это мы из-за какого-то Донбасса не можем ездить в Европу, зачем нам всё это, зачем нам все эти хохлы, пусть сами разбираются, зачем мы в это влезли? Но насколько я понимаю, их сейчас в России называют национал-предателями и очень даже пинают ногами. И правильно делают», – считает Монтян.

«Они рассказывают, как всё плохо – цены растут, уровень жизни падает. Но они не говорят – альтернатива-то какая? Что вы предлагаете, товарищи? Это Запад пришёл войной. Это Запад устроил госпереворот в Украине. Это Запад устроил из Украины «салорейх», который в итоге устроил кровавую баню на Донбассе», – резюмировала Монтян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть