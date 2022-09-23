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Новости Украины

Сочувствующий украинским националистам киевский адвокат Андрей Смолий призвал своих подписчиков в соцсети начать кампанию сетевого буллинга входящего в медиа-империю олигарха Игоря Коломойского украинского телеканала ТЕТ за использование им русского языка при администрировании своих страничек в соцсетях и за трансляцию шоу «Лига смеха» на русском.

Такой призыв Смолий разместил у себя на страничке.

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«Пока страна воюет просто сейчас канал ТЕТ запустил Лигу Смеха на на языке оккупанта. Просто сюр какой-то. Можете просто сейчас включить канал и увидеть это. В прайм-тайм целых четыре часа подряд они будут кормить нас промосковским дерьмом. Просто нет слов», – возмущается Смолий.

Киевский адвокат призвал подписчиков своей страгицы заходить на странички «пророссийского еанала ТЕТ и требовать снять с эфира этот треш на языке оккупанта».

«Если сейчас мы им это позволим, – эти подонки и дальше будут нам нести русский мир», – добавил Смолий.

Также адвокат призвал своих сторонников «заходить на страницу канала ТЕТ и писать отзывы относительно рашистского языка в программе «Лига смеха».

Отметим, что украинские националисты хорошо освоили ремесло коллективной травли неугодных в соцсетях, так что есть основания полагать, что эта кампания тоже будет успешной.