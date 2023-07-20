Киевский адвокат опровергает украинскую ложь о «похищении детей» Россией

Когда украинские пропагандисты поднимают вой о детях Донбасса, которых якобы крадут россияне, было бы справедливо, если бы все те снаряды, что летят по этим детям, достали до них.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая Украину и находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их настолько много, что даже если мы все возьмёмся за их вывоз, всё равно мы всех вывезти не сможем. Но хотя бы кого-то. Это очень-очень важно для этих детей, которые и мира-то никогда не видели. А пропагандисты, которые из этого делают хайп и рассказывают, что кто-то там ворует детей, это просто позорище. Это такой цинизм, это такое лицемерие. Особенно из уст тех, кто, собственно говоря, бомбит этих детей, чьими снарядами этих детей бомбят», – сказала юрист.

«Ну, мы все знаем, что такое коллективный Запад, о чём тут говорить? Я надеюсь, что им воздастся. Причём, очень хочется, чтобы воздалось именно тем, кто непосредственно в этом заинтересованы, а вовсе не простым людям, которые, собственно говоря, могут ничего об этом особо и не знать, потому что у них жестокая пропаганда, которая не дремлет, или вообще быть с этим не согласны. Очень не хочется, чтобы прилетало невинным простым людям. Чтобы были наказаны те негодяи, которые это всё творят, устраивают такую лживую пропаганду, достоверно зная, как всё обстоит на самом деле», – резюмировала Монтян.