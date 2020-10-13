13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Армения, Права человека, Украина
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Киевский адвокат: Права армян на Украине полностью игнорируются


Киев с помощью политики тотальной украинизации делает жизнь армянской диаспоры невыносимой.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский адвокат Кирилл Барашков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что армянам интеграция в украинское общество не нужна. Многие с этим спорили, многие считают этот тезис не совсем состоятельным, но и граждане Армении и армяне, и граждане Украины являются носителями определённой постсоветской идентичности, к тому же, мы чаще всего говорим на одном языке.

При этом на Украине мы имеем раскол общества. Иными словами, мы имеем две, три, возможно даже четыре Украины. В связи с этим ереванцу, по моему глубокому убеждению, на сегодняшний лень намного легче стать своим в Одессе, чем одесситу в Тернополе», – отметил Барашков.

По его словам, Киев проводит тотальную украинизацию и дискриминирует права проживающих на Украине армян.


«Что касается реализации культурных прав, изучения родного языка на Украине, то армяне находятся в состоянии абсолютного равенства с остальными национальными меньшинствами – иными словами, их права полностью игнорируются.

В принципе, как были проигнорированы права наиболее крупного национального меньшинства – русских и русскоязычных. К примеру, с народами членами ЕС пытаются общаться, а армяне этой чести не удостоились и не удостоятся.

У нас мультикультурное и многонациональное общество, которое постоянно конфликтует с государством, живущим в параллельной наркотической реальности.

Государство строит мононациональное государство на мультикультурной земле, что вызывает постоянные столкновения и когнитивный диссонанс», – резюмировал Барашков.

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