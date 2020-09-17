Киевский адвокат разъяснил, как подвести под «госизмену» подписанта «Минска» Порошенко

17.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит, наконец, признать, что Минские соглашения невыполнимы, а их подписанта, экс-президента Петра Порошенко, сразу же привлечь к уголовной ответственности.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский адвокат Игорь Серков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Возвращаясь к правовому контексту Минских соглашений, такой посыл, что Украина не может выполнить эти соглашения, я считаю, должен заявлять президент Украины Владимир Зеленский.

Именно Владимир Зеленский как президент, который отвечает за внешнюю политику страны. Ни Ермак, ни кто-то еще другой, а именно Владимир Зеленский должен заявить, что Украина по тем или иным причинам данное соглашение выполнить не может.

И если она не может их выполнить, по мнению высших должностных лиц и нашего президента, то президент должен четко озвучить то, почему Украина не может выполнить данные соглашения – первое, второе, третье, четвертое, пятое, и опять же, это взять не с потолка, не из головы, а увязать, опять же, в правовом плане.

Что это, там, мешает – действия непреодолимой силы, там какие-то еще условия, которые предусмотрены тем или иным нормативно-правовым актом внутренним украинским или нормативно-правовым актом международным и так далее», – сказал Серков.

Он отметил, что многочисленные высказывания украинских политиков о невозможности выполнения «Минска» являются голословными, однако если гарант Конституции возьмет на себя такую ответственность и откажется от выполнения минского Комплекса мер, то за это придётся нести ответственность.

«Но, если президент пойдет на то, что мы не можем выполнять Минские соглашения, и если это заявит, то встанет вопрос не о привлечении к ответственности, а, по крайней мере, возможности привлечения к ответственности тех лиц, которые данные соглашения заключали. То есть, мы должны будем обосновать, что они невыгодны Украине потому-то и потому-то.

Заключил их Петр Порошенко. Петр Порошенко на тот момент был президентом страны, получается, он не действовал в интересах Украины, он действовал в интересах третьих лиц, другой державы и так далее. В его действиях, на мой взгляд, как юриста, который уже более 30 лет работает в направлении уголовной юстиции, и прошел путь от следователя до прокурора, а ныне уже более 10 лет является практикующим адвокатом, встанет вопрос о привлечении Порошенко к уголовной ответственности.

Как бы это ни было, скажем так, пафосно и смешно для кого то, встанет вопрос о наличии в его действиях состава преступления, предусмотренного статье 111 Уголовного Кодекса Украины – это государственная измена» – заявил Серков.