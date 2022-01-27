Киевский аналитик: Команда Зеленского саботирует его распоряжения

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Новости Украины

Депутаты от правящей пропрезидентской партии «Слуга народа» не верят в политические перспективы Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский аналитик Дмитрий Марунич.

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Он обращает внимание, что недавно в одном из интервью депутат ВР Виктория Сюмар утверждала, что «слуги» начинают интересоваться у команды экс-президента Петра Порошенко «возьмете ли к себе» в случае чего.

«В офисе президента пропустили эти слова мимо ушей, там считают, что это просто попытки окружения Порошенко выдать желаемое за действительное. Но, на самом деле, Сюмар даже недоговаривает. Правда куда более печальная для Зеленского. Не только депутаты ищут себе запасной аэродром, но и высокопоставленные чиновники», – отмечает Марунич.

По его словам, среди подыгрывающих Порошенко – юридическая команда Зеленского почти в полном составе.

«Генпрокурор Венедиктова ушла в отпуск, только чтобы не подписывать подозрение Порошенко. Замглавы ОП Смирнов так провел переговоры с судьей Соколовым, что тот отпустил Порошенко даже без залога. В переговорах с окружением Порошенко и представитель ВР в Конституционном суде подружка Венедиктовой Ольга Совгиря», – пишет эксперт.

Он добавляет, что все эти люди по разным причинам не вошли в ближний круг и не видят своего будущего с Зеленским.

«Порошенко – наиболее сильный противник президента, и именно с ним сейчас пытаются договариваться «обиженные» депутаты и чиновники. Зеленский же продолжает верить, что все провалы власти – это случайное стечение обстоятельств и происки врагов. Хотя зачастую причина в банальном саботаже со стороны предателей, которым он верит», – резюмирует Марунич.