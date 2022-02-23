Киевский аналитик: МИД оставляет без поддержки три миллиона украинцев в России

23.02.2022  17:03 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

МИД Украины призвал своих граждан срочно покинуть территорию Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Украины.


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«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, «пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

В свою очередь директор киевской консалтинговой компании «Партия власти», политический эксперт  Елена Дьяченко обращает внимание, что три миллиона граждан Украины находятся в России «преимущественно на заработках, чтобы выжить и прокормить свои семьи».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Как им выжить в Украине после возвращения, МИД не рекомендовал. Напомню, парой лет ранее Центризбирком Украины лишил эти три миллиона граждан Украины, находящихся в России, возможности голосовать на украинских выборах в диппредставительствах Украины на территории РФ. Теперь, похоже, речь идет о разрыве дипотношений и о том, что украинцы в РФ останутся без дипломатической поддержки. Забота о гражданах особо отчетливо видна на фоне бижутерии и павлинистых расцветок главы украинской дипломатии», – резюмирует Дьяченко.

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