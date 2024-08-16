Киевский аналитик напуган: В Донбассе пожар. Мы не можем остановить русских

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Ситуация на Донбассе для Украины остается крайне тяжелой – она не может остановить наступление российских войск, а их продвижение в районе Селидово угрожает новым котлом для ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога Ukrlife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это угроза Времевскому выступу, угроза окружения нашей группировки, которая находится в районе Угледара. То есть могут повернуть и на юго-запад. Я не просто так говорю, что в Донецкой области пожар, очень плохая ситуация, по мнению не только находящихся в Киеве военных экспертов, но и тех людей, которые там все видят своими глазами. Торецк не будем забывать, противник уже в городе. Каких-то две недели назад наш ЦПД называл это вражескими фейками и вбросами, но, тем не менее, факт есть факт – противник в Торецке. Последствия падения Авдеевки и прорыва в Очеретино только обостряются, к сожалению, перспективы того, что противник остановлен и угроза купирована, не наблюдается», – заявил Золотарев.