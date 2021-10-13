Киевский аналитик объяснил, почему коллективный Запад все больше недоволен Зеленским

13.10.2021 11:36 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Коллективный Запад выставил президенту Украины Владимиру Зеленскому «черную метку», которая прямо дает понять ему, что от планов избраться на второй срок придется отказаться.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, этой «черной меткой» стала публикация информации об офшорах президента, которую якобы расследовала большая группа журналистов.

«Впереди, я думаю, что месяц-два, мы увидим перспективу досрочных президентских выборов. Пока точку ставить рано. «Pandora Papers» следует рассматривать не просто как «Черную метку» Зеленскому, ибо претензии со стороны коллективного Запада – не снял Ермака, не провел те изменения в судебной системе, которые передали бы ее под контроль коллективного Запада, действия по наблюдательным советам, изгнание протеже соросят и Запада из наблюдательных советов – это тоже стало раздражающим фактором», – сказал политолог.

«Можно перечислять и перечислять. Но не это главное. Главное – ему однозначно дают понять, что идею второго срока Зеленского не приемлют. Можно сколько угодно рассказывать про 800 журналистов, которые работали над этими бумагами, но все прекрасно понимают, что такой массив информации мог появиться только с подачи спецслужб», – заявил Золотарев.