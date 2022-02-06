Киевский аналитик: Россия и Запад загоняют нас в фатальную ловушку

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Новости Украины

Запад и Россия договорятся о принуждении Украины к выполнению Минских соглашений.

Об этом в интервью политологу-майданщику Юрию Романенко заявил киевский политический эксперт Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И в Женеве, и в Париже, и в Берлине разговор будет о продвижении минского процесса. Не о переформатировании, а о реализации. Это значит, что мы не будем подписывать новый «Минск-3», а нас будут принуждать к выполнению «Минска-2». Это будет схема, которая будет очень похожа на те кластеры, которые были заявлены Берлином ещё при Меркель. Это «формула Штайнмайера», это параллельная реализация минских бумаг, кейса безопасности и политического кейса», – сказал Кулик.

Он уверен, что выполнение Минских соглашений станет для киевского режима ловушкой, из которой невозможно выбраться.

«Более того, я думаю, что и Франция, и Германия, и Россия приблизительно похоже видят продвижение двух кейсов – сначала мы делаем некие уступки по безопасности, отводим тяжёлое вооружение, а вы принимаете закон. Мы выводим часть российских военнослужащих с территории оккупированного Донбасса, а вы объявляете о выборах и амнистируете участников незаконных вооруженных формирований. Если мы возьмём на себя такие обязательства, то можем столкнуться с тем, что было раньше, то есть ловушка-22, из которой невозможно выбраться. Что бы мы ни делали, мы будем получать ещё худший результат», – добавил эксперт.

По его мнению, в этой ситуации Киев должен попытаться сохранить нынешние позиции.

«Как только мы подпишем что-то в этом разряде, мы оказываемся в ловушке, из которой невозможно будет вырваться вообще. Здесь задача Киева, на мой взгляд, не идти на поводу подобных вещей, не брать на себя никаких обязательств, пока мы не получим чётких ответов по безопасности. Пока нет режима тишины, пока не выведены войска, не отведена тяжёлая техника, пока нет доступа Красного креста к задержанным лицам на территории оккупированного Донбасса, пока мы не получили контроль над границей, никакого политического кейса не обсуждать. И ни о каких выборах речи идти не может. Это линии, которые мы должны соблюдать. Да, это не выгодно России, она будет пытаться каким-то образом поддавливать. Но в рамках этого конструкта необходимо держать оборону. Готов ли Киев к этому – у меня есть сомнения», – резюмировал Кулик.