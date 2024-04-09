Киевский аналитик: Русские проходят через наши позиции как нож сквозь масло

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство врёт своему народу о положении на фронте и подготовленных позициях, а на деле российская армия продолжает продвигаться вперёд.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил руководитель общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас под Авдеевкой, это я цитирую Институт исследования войны, который анализирует карты, и говорит, что русские наращивают темп наступления. Подчёркиваю – после взятия Авдеевки, когда Зеленский говорит: «Ситуация лучше, чем две недели назад» – это слова. А действительность – бои уже на окраинах Часов Яра, где должны были быть укрепления», – сказал Дымов.

«Всё-таки с октября месяца длилась авдеевская операция. Зеленский тогда провёл совет, и сказал: «бетона хватит». Мы не видим этого бетона даже там, где русские проходят, как нож сквозь масло. 300-400-700 метров каждые сутки!» – добавил аналитик.