Киевский аналитик: Русские проходят через наши позиции как нож сквозь масло

Вадим Москаленко.  
09.04.2024 09:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское руководство врёт своему народу о положении на фронте и подготовленных позициях, а на деле российская армия продолжает продвигаться вперёд.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил руководитель общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство врёт своему народу о положении на фронте и подготовленных позициях, а на...

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«Сейчас под Авдеевкой, это я цитирую Институт исследования войны, который анализирует карты, и говорит, что русские наращивают темп наступления. Подчёркиваю – после взятия Авдеевки, когда Зеленский говорит: «Ситуация лучше, чем две недели назад» – это слова. А действительность – бои уже на окраинах Часов Яра, где должны были быть укрепления», – сказал Дымов.

«Всё-таки с октября месяца длилась авдеевская операция. Зеленский тогда провёл совет, и сказал: «бетона хватит». Мы не видим этого бетона даже там, где русские проходят, как нож сквозь масло. 300-400-700 метров каждые сутки!» – добавил аналитик.

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