Киевский аналитик: Сегодня Польша горько жалеет о прошлогодней победе над «Газпром»

23.12.2021  11:36 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Польша, Россия, Сюжет дня, Финансы, Энергетика


В 2020 году Польша праздновала победу над Газпром» в суде, но сегодня просит вернуться к формуле, которую оспаривала тогда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В 2020 году Польша праздновала победу над Газпром» в суде, но сегодня просит вернуться...

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«Как же это…. смешно. Летом 2020 года поляки засудили «Газпром» и получили $1,5 млрд компенсации в связи с нефтяной привязкой цены в контракте на поставку газа. В суде Польша требовала от «Газпрома» перевести действующий контракт с нефтяной на спотовую привязку. В итоге, перешли на спот, и сейчас покупают по $1 тыс. и выше», – обращает внимание эксперт.

«Поляки попытались дать заднюю, написали в «Газпром» письмо. Теперь для очередного пересмотра соглашения Варшаве нужно возвращать ненавистному русскому медведю все те же $1,5 млрд. Нацарювали та поставили ведмедя на коліна», – иронизирует Марунич.

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