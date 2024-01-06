Киевский аналитик: «Украинская мобилизационная яма увеличивается каждый месяц»

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Военнообязанным гражданам Украины, которые находятся за границей не возвращаются, следует закрыть дорогу домой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил капитан I ранга в отставке, руководитель военных программ киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

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Он говорит, что мобилизация – это компетенция президента Украины, но «этот вопрос пытаются перевести на кого-либо другого».

«Но нам нужны солдаты, потому что у нас мобилизационная яма сейчас, и она будет продолжаться. Каждый месяц растет дефицит в армии. Говорил со знакомым психологом на эту тематику и одна дама сказала: «Что Вы предлагаете?». Я говорю: «Предложить должен Верховный главнокомандующий». У нас нет опыта, знаний, как проводить мобилизацию. Нужно ориентироваться на государства, которые его имеют, перед тобой стоит выбор: ты возвращаешься в Израиль, воюешь, потом возвращаешься назад и ты остаешься уважаемым гражданином Израиля, или остаешься в Америке, Австралии, потому что дорога в Израиль уже закрыта и ты человек с видом на жительство», – сказал эксперт.

Кроме того, он дал оценку предложению экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова, предложившего проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.

«Это похоже на XVIII век. Тогда тоже глава села отправлял на москальщину солдат. Другие ждали свою очередь. Давайте еще раньше вернемся. Другой вариант: откуп тех, кто богаче – ежемесячный платеж выплачивать за то, что ты не служишь в армии. Чем дальше, тем больше у нас будут придумывать способы разделить общество Вместо того, чтобы каждый мужчина и женщина, выполняли свои обязанности. У нас есть права и обязанности. Мы обеспечиваем свои права своими обязанностями. Но люди придумывают разные способы: давайте первый поедет на войну, а второй будет культурным фронтом. Это неправильно», – считает Лакийчук.