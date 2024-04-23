Киевский аналитик встревожен: Для России создались предпосылки к «идеальному шторму» на Украине

Анатолий Лапин.  
23.04.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


В ближайшие два месяца, пока на Украину не придут поставки из возобновленной американской помощи, ВС РФ будут пытаться занять как можно больше территории, а для ВСУ наступают тяжелые времена.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие два месяца, пока на Украину не придут поставки из возобновленной американской помощи,...

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«Есть предпосылки к так называемому «идеальному шторму», хотя после голосования в конгрессе по крайней мере вопрос финансовой проблемы несколько отодвинулся. Теперь ситуация несколько разрядилась… Но плюс еще политические проблемы, возможные перестановки в Кабмине, реструктуризация власти будет происходить в этот период, энергетические проблемы, поскольку ракетный террор продолжится и дальше будут бить по энергоструктуре, а это уже летом может поставить Украину в очень тяжелую ситуацию», – сказал эксперт.

«И фронт, безусловно, поскольку в Кремле отнюдь не дураки, прекрасно понимают, что сейчас у них в ближайшие полтора месяца – окно возможностей, когда западная помощь масштабно еще не зашла, когда ощущается дефицит в подразделениях, дефицит кадрового состава в воюющих бригадах ВСУ. Это тот момент, когда будут пытаться оторвать больше, добиться максимальных военных результатов. Естественно, на фронте эти полтора-два месяца будут очень тяжелыми», – заявил Золотарев.

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