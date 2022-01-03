Киевский атошник: Героизация Бандеры — это успешная спецоперация Лубянки

03.01.2022  13:46 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, нацизм, Политика, Украина
Новости Украины

Украина должна отказаться от героизации одного из главарей ОУН Степана Бандеры, поскольку это идет во вред украинской государственности.

К такому выводу в своем блоге приходит бывший активист-майданщик, участник карательной операции против ЛДНР, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

Украина должна отказаться от героизации одного из главарей ОУН Степана Бандеры, поскольку это идет...

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Он пишет, что к фигуре Бандеры относится «сдержанно положительно», несмотря на его террористические методы.

«Не мне судить человека, готового наложить собственной жизнью в борьбе за украинскую государственность как он ее понимал. Несмотря на то, что мне глубоко чужды методы политической борьбы, которые практиковал Бандера, я считаю, что Степан Андреевич точно заслужил раздел в учебниках украинской истории и место в пантеоне борцов за украинскую государственность», – считает Друзенко.

«Но я убежден, что современный апофеоз культа Бандеры в Украине – это наиболее успешная, коварная и стратегическая операция Лубянки за все время существования ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ. И далеко не только потому, что глорификация Бандеры отравляет отношения с нашими зарубежными друзьями: Польшей и Израилем прежде всего, но не только. Она разрушает изнутри украинское дело как таковое», – считает автор.

Экс-атошник убежден, что современная героизация Бандеры очень контрпродуктивна для украинского дела, поскольку «национальный компромисс, который и является самой мощной гарантией нашей независимости».

«За украинскую государственность нужно быть готовым умирать и убивать (проверено на практике в 2014-20 годах), но убивать и умирать за свое эксклюзивное видение Украины, содержательного наполнения этой государственности – это кратчайший путь в Руину. В конце концов мы это проходили и во второй половине 17 века, и в течении Освободительной борьбы века 20-го. Оба раза непримиримость украинских гетманов и вера в эксклюзивность своей правды завершалась для Украины руиной и желанием посполитых обрести стабильность в объятиях Московии», – продолжает эксперт.

Он называет героизацию Бандеры «саморазрушением украинской политической нации изнутри».

«Не зря наиболее ярыми «бандеровцами» в современной Украине есть экс-коммунистка Фарионj, и политический порученец (и, вероятно, иждивенец) [криминального авторитета] Кривецкого-«Пупса» Олег Тягнибок. Помните принцип радикалов: большая цель оправдывает какие-либо средства ее достижения? Величие цели «Свободы» и ОУН обычно не сравнить, как и масштаб личности Бандеры и Тягнибока. А вот абсолютная неразборчивость в средствах осталась», – пишет Друзенко.



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