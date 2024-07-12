Киевский авиа-эксперт: Русские модернизировали ракеты и положили на лопатки нашу ПВО

Вадим Москаленко.  
12.07.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После комбинированного ракетного удара в понедельник по Киеву, становится очевидно, что официальной пропаганде надолго придётся оставить риторику про «80-100%» сбитых ракет русских.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский аналитик в области авиации Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После комбинированного ракетного удара в понедельник по Киеву, становится очевидно, что официальной пропаганде надолго...

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«Они смогли модифицировать Х-101 не только с точки зрения увеличения боевой части и оборудования кассетной боевой частью, они смогли серьёзно улучшить акселерометры, которые позволяют им летать на очень низких высотах. В некоторых районах видели ракеты, пролетающие на уровне 17 этажа. Русские нанесли очень концентрированные удары с разных сторон на протяжении 7-8 минут, и таким образом они смогли пробить нашу оборону, вот, что произошло.

Всё, что там делали с помощью «Искандеров», «Кинжалов», «Цирконов» – это всё было отвлечением, главное было донести те ракеты до целей. Те пять ракет, которые зашли на «Артёма», это тоже Х-101.

Удивительна реакция наших коммуникаций ПВО – просто тишина. Если даже взять арифметику этого удара – она не сходится, и мне кажется, что наше население может уже достаточно спокойно получать правдивую информацию, что творится в нашем воздушном пространстве», – сказал Криволап.

Он добавил, что «русские вжались в землю», и это серьёзная угроза.

«Нам нужно срочно делать из этого выводы, потому что это повысило возможности поражения наших аэродромов и других объектов, с точки зрения именно использования ракет Х-101, которые будут летать на малых высотах. В той ситуации, когда мы сбивали 85, 90, даже 100 процентов Х-101, как и «Шахедов», то сейчас с этими новыми системами модернизации, выбрасывания тепловых помех, системами РЭБ, которые установили на эти ракеты, они стали достаточно опасными. И к ним нельзя относиться так, как относились полгода назад. Это новая, очень серьёзная проблема», – предупредил эксперт.

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