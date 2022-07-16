Киевский банкир призвал население готовиться к бедности в холодных квартирах

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Новости Украины

Украине нужно найти до 10 миллиардов долларов, чтобы закачать газ в подземные хранилища на зиму, но взять таких денег негде.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Эксперт считает, что украинские власти не смогут компенсировать населению рост цен.

«Это не тот год, когда страна может позволить себе увеличивать социальные стандарты, поэтому компенсировать рост цен невозможно. Должны принять, что все обеднеем», – убежден собеседник издания.

Он также призывает население готовиться, в первую очередь морально, к тяжелой зиме.

«Надо понимать, что в этом году по всей Европе будет тяжелая зима. Есть угроза рецессии из-за роста цены на газ. Он будет либо очень дорог, либо отсутствует вообще. У Украины та же проблема – Нафтогазу нужно найти 5–10 миллиардов долларов, чтобы закачать голубое топливо в хранилища. А взять их негде. Плюс дефицит газа в Европе. Потому в домах будет холоднее. Возможно, придется на время останавливать некоторые предприятия на зиму», – предупреждает Фурса.