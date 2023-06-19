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Единственное, что сохраняет Украину на плаву, – это внешнее управление со стороны Запада. Страна полностью подчинена англосаксам, которые контролируют каждый снаряд, полученный Украиной.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева в США бизнесмен Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны констатировать, что сегодня политический истеблишмент не справляется с управлением страной. Единственное, что нас спасает – что нами руководят англосаксы и не дают им управлять армией, не дают им возможности переназначать генералов. И это, слава Богу, армия еще воюет. Контролируют каждый снаряд, они контролируют – наши не в состоянии. То, что творится в Министерстве обороны, каждый раз оттуда вылазят новые цифры, яйца по 17 – это только цветочки. А всех этих людей не только назначил, но и сохраняет на должностях господин Зеленский», – заявил Балашов.