Киевский боевик: После Украины РФ попрет на ЕС

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Новости Украины

Вадим Москаленк

Западные лидеры будут спонсировать ВСУ, поскольку киевский режим постоянно угрожает, что после России Украина пойдет на ЕС.

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Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик нацбата «Свободная Украина» Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запад понимает, что Путин бьёт по системе ценностей, которая объединяет Украину с цивилизованным миром. И как раз эта система ценностей не позволит остановить помощь Украине и ставить её один на один с таким опасным соседом, которым является РФ. Более того европейские лидеры почти единогласно и консолидировано публично заявили, что будут поддерживать её до окончательной победы, то есть до восстановления украинского суверенитета территориальной целостности и ни в коем случае не признают присоединение украинских территорий к РФ», – сказал Тетерук.

Он выразил уверенность, что помощь Украине будет продолжаться, как бы ни было тяжело европейским государствам.

«Потому что они понимают, что, если они перестанут помогать Украине, завтра никто не будет помогать им, потому что это будет цепной эффект.

Путин не остановится, хотя для него очень важен фактор захвата Украины, он точно не остановится, потому что он поймёт, что он в конце концов поломал этот консолидированное сопротивление Запада и доказал своему зазомбированному электорату, что его идеи правильные – Запад можно сломать, и то, что он его сломал, будет мотивирующим фактором вставания России с колен. Видите, мы поломали укров, поломаем наглых поляков, страны Балтии и всех остальных, потому что для них не будет границы. Путин сам говорил, что империя не заканчивается нигде, она не имеет границ. Он, как император, который хочет возвращать земли или завоёвывать новые, будет остановлен там, где ему будут сопротивляться или он будет сеять хаос, смерть по всей территории, куда сможет заходить русская техника и русский солдат. Этого никак нельзя допустить», – добавил боевик.