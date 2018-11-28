Киевский член обещает участие Крыма во «втором этапе войны»

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

Россия будет задействовать Крым во «втором этапе» военного противостояния против Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сбежавший из Крыма некогда работавший на Партию регионов экономист Андрей Клименко, объявивший себя членом «Майдана иностранных дел».

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«Крым – военная угроза Украине и Южной и Восточной Европе в целом. Безусловно, второй этап войны будет развиваться с использованием территории крымского полуострова и военных сил, которые базируются в Крыму», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те оценки, которые публикуются Минобороны и военной разведкой о количестве и составе военного контингента в Крыму, занижены раза в два. По нашим оценкам там еще 2 года назад было около 60 тыс военнослужащих. Это больше, чем база Рамштайн, больше, чем все американские базы на острове Окинава. Это крупнейшая по количеству военных военная база в мире. Общество и мир должны знать это»,- добавил Клименко.