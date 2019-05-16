Киевский депутат: Послы США лучше знают, что нам нужно

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Когда США дают Киеву какие-либо рекомендации и инструкции, это следует воспринимать как заботу об украинской демократии, а не как какой-то фактор внешнего управления.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-губернатор Киевской области, депутат облсовета Александр Горган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы оцениваем позицию того или иного посла, мы очень часто их меряем по лекалам украинских политиков – это совсем другие люди, это совсем другая культура! Они искренне верят в своё миссионерство, что они несут демократию, свободное общество, правовое государство, открытый мир, они искренне верят, что они лучше знают, что нам нужно, услышьте меня! Это к тому, что мы иногда определённые заявления послов США воспринимаем как такой вызов, что они не имеют права – они очень часто проукраинских политиков знают больше, чем мы с вами! Потому что они знают транзакции в оффшорных юрисдикциях», – блеснул осведомлённостью областной депутат.

«Я могу точно сказать, что когда США сегодня рекомендуют что-то для Украины, не воспринимайте это как какой-то фактор внешнего управления. Они искренне стремятся к тому, чтобы здесь была свободная экономика, чтоб тут были богатые граждане, чтобы тут было правовое государство, которое сможет защитить, в том числе, и их инвестиции», – добавил Горган, не объяснив, почему так долго не богатеют граждане.