Киевский дипломат: «Боюсь, от беды нас будут спасать миротворцы ОДКБ»

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Новости Украины

Ситуация на Украине может дойти до такой степени, что на ее территорию будут введены войска ОДКБ в качестве миротворцев.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бессмертного, к этому могут привести действия «полезных идиотов» во власти страны.

«Глядя на нынешнюю ситуацию, я понимаю прекрасно, что Кремль подходит к краю в этой риторике. Чего я боюсь больше, чем Кремля? Я боюсь полезных идиотов тут, в Украине. Потому что в нынешней ситуации они могут сделать какие-то шаги, которые приведут ко взрыву тут, и тогда войска ОДКБ придут спасать нас с вами от беды», – сказал дипломат.

«Для современного человека первую проблему, которую нужно обеспечить, – это ее безопасность. Безопасность состоит из двух вещей – это внешние угрозы и внутренняя безопасность. И я внутренне постоянно понимаю, что у нас нет ни внешней безопасности, ни внутренней. И это очень плохо, потому что это означает, что власть у нас дряхленькая», – резюмировал Бессмертный.