Киевский дипломат: «Боюсь, от беды нас будут спасать миротворцы ОДКБ»

18.01.2022  11:19 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, ОДКБ, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Ситуация на Украине может дойти до такой степени, что на ее территорию будут введены войска ОДКБ в качестве миротворцев.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на Украине может дойти до такой степени, что на ее территорию будут введены...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Бессмертного, к этому могут привести действия «полезных идиотов» во власти страны.

«Глядя на нынешнюю ситуацию, я понимаю прекрасно, что Кремль подходит к краю в этой риторике. Чего я боюсь больше, чем Кремля? Я боюсь полезных идиотов тут, в Украине. Потому что в нынешней ситуации они могут сделать какие-то шаги, которые приведут ко взрыву тут, и тогда войска ОДКБ придут спасать нас с вами от беды», – сказал дипломат.

«Для современного человека первую проблему, которую нужно обеспечить, – это ее безопасность. Безопасность состоит из двух вещей – это внешние угрозы и внутренняя безопасность. И я внутренне постоянно понимаю, что у нас нет ни внешней безопасности, ни внутренней. И это очень плохо, потому что это означает, что власть у нас дряхленькая», – резюмировал Бессмертный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть