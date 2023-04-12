Киевский дипломат: Длительный конфликт с РФ становится угрозой для нас

Анатолий Лапин.  
12.04.2023 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украине невыгоден затяжной конфликт с Россией. Об этом в интервью львовскому журналисту Остапу Дроздову, пропагандирующему оголтелую русофобию, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению дипломата, от этого внимание к Украине со стороны западного бизнеса и политиков падает, а страна разрушается.

Украине невыгоден затяжной конфликт с Россией. Об этом в интервью львовскому журналисту Остапу Дроздову,...

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«Размывание войны, представление, что эта война может идти годами, при этом определенные группы – бизнесовые, политические – достигают своих интересов, на мой взгляд, это в плане среднесрочном очень большая угроза для нас. Они могут привыкнуть к тому, что это противостояние с Россией будет идти долго и в таком случае просто искать решения для определенных сегментов. В данном случае – продовольственной безопасности мира», – сказал дипломат.

«Мой подход такой, что нам долгая война абсолютно не подходит – это точно… Потому что я вижу прагматично – это все разрушает Украину, Европу, все это играет на Путина, на его планы среднесрочные», – заявил Чалый.

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