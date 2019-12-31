Киевский дипломат: Хитрая Москва переигрывает нас

31.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Российское руководство заняло грамотную позицию, демонстрируя намерение выполнять все достигнутые договорённости с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал экс-глава информационного дпеартамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём хитрость: последнее время РФ взяла на вооружение грамотную, гибкую линию – мы хотим договариваться. Давайте, пожалуйста, вы хотите соглашений? Вот, давайте их выполнять. По газу договорились? Договорились. Обмен большой военнопленными произвели? Ещё раз произвели, вопросов нет. Есть сложные моменты – давайте решать их, но в целом мы настроены на компромисс.

И тут выяснилось, что проблема не в каких-то нюансах Минских соглашений, а в том, что часть украинского общества, и тех, кто подогревает это общество, из нашей политической элиты вообще не хотят выполнять Минские соглашения. То есть они в принципе считают, что «потрибно воюваты до переможного кинця». Понятно, что, поскольку военная победа над Россией в принципе немыслима, недостижима, то, соответственно, это означает продление нынешнего состояния тлеющего конфликта ещё на годы. Соответственно – и сохранение санкций на годы», – заявил Волошин.

«То есть Европе предлагается следующий элемент: мы будем дальше воевать, эта война будет давать возможность оставаться на плаву таким, как эти полумаразматичные персонажи из национал-патриотичных организаций, которые известные видео с угрозами Зеленскому записывают, до таких политиков-тяжеловесов, как Порошенко, а вы, дорогие европейцы, это всё ещё и оплачиваете.

Потому что, естественно, вы должны держать санкции, тем самым платить за это, вы должны давать Украине всяческую помощь и тем самым ещё раз платить за это, потому что Украина сама, находясь в конфронтации с Россией, нормально заработать на своём транзитном статусе не может, поэтому мы вам ничего не предлагаем. Мы вам предлагаем вместе с нами дальше биться головой в эту стену и продолжать это безумие, потому что наша «гиднисть» не позволяет нам идти на какие-то компромиссы с агрессором.

Когда я сейчас это пересказываю, думаю, любому здравомыслящему зрителю становится понятно, что объяснить это европейскому политику даже из Франции или Германии, где нет клинической русофобии, невозможно, это не Польша и не Прибалтика, где свои исторические претензии к Москве», – рассказал депутат.