Киевский дипломат: Начинается война на истощение. Это выгодно Путину

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В ходе визита в США президента Украины Владимира Зеленского не удалось расширить номенклатуру поставляемых вооружений, необходимых для наступления на Крым.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет издании пишет бывший замглавы МИД Украины Олег Шамшур, занимавший должности посла в США и Франции.

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Давай оценку визиту Зеленского, он отметил, что перед украинской делегацией стояли два главных вызова.

«Во-первых, получить от американской стороны согласие не только увеличить объемы, но и наконец расширить номенклатуру вооружений таким образом, чтобы дать ВСУ возможность для ведения активных наступательных действий и поражения объектов в Крыму и на территории России. Во-вторых, убедить американскую общественность и Конгресс США в необходимости продолжить массированную поддержку Украины», – пишет Шамшур.

Он считает, что наиболее успешным был публичный аспект.

«Судя по комментариям в СМИ и заявлениям американских политиков, Зеленскому удалось эмоционально «покорить» Америку, трансформировать свой имидж: от персонажа процесса первого импичмента Дональду Трампу до харизматичного, храброго военного лидера народа, героически защищающего свою свободу», – указывает автор.

По его словам, сферой переговоров, в которой продвижение оказалось минимальным или просто отсутствующим, невзирая предоставление батареи «Пэтриот» и высокоточных бомб, «была философия военной помощи» Украине.

Дипломат обращает внимание, что американский президент несколько раз дал понять, что о нежелании поставлять дальнобойные ракеты, подчеркнув, что «предоставление подобного оружия может взорвать проукраинскую коалицию, поскольку некоторые страны — члены НАТО и ЕС опасаются спровоцировать «начало третьей мировой войны».

Кроме того, продолжает экс-посол, не произошло сближения позиций сторон о том, как должен выглядеть мир в Украине после российской агрессии, несмотря на заявление Байдена, что у него и Зеленского «абсолютно идентичное понимание этого вопроса».

«Позиция президента Украины была оправданно жесткой и исключала возможность каких-либо уступок агрессору. От Байдена мы услышали аксиомные фразы о том, что «Путин должен убраться», победа Украины на поле боя должна быть предпосылкой переговоров с россиянами, Владимир Зеленский должен «сам решить, как должна закончиться война», – пишет Шамшур.

Он полагает, что для Украины есть риски, связанные со стратегической неопределенностью Запада по вопросу окончательного исхода войны.

«К сожалению, мы не увидели продвижения коллективного Запада в этом направлении и во время визита президента Украины в Вашингтон. Вместе с тем понятно, что без принятия США и другими странами, входящими в антипутинскую коалицию, соответствующих политических решений война в Украине трансформируется в «войну на истощение», выгодную кремлевскому старцу. Наши возможности повлиять на этот процесс достаточно ограничены. Решающее значение будут иметь успехи ВСУ, но они критически зависят от объемов, номенклатуры и поставок западного оружия», – резюмирует киевский дипломат.