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Новости Украины

Запад должен перестать бояться российского лидера Владимира Путина и навязать ему свои «правила боя».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет экс-посол Украины во Франции, бывший заммнистра главы украиснкого МИДа Олег Шамшур.

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Он обращает на разъяснения президента Фрации Эммануэля Макрона, объяснившего в Киеве, что на Украину не направляют боевые самолеты и современные танки, поскольку это обусловлено желанием НАТО избежать эскалации боевых действий и вступления стран — членов блока в войну с Россией.

По словам дипломата, слова Макрона «вновь подтвердили отсутствие у Запада четкого понимания приемлемого для них и для нас завершения войны».

«Нельзя закрывать глаза и на то, что на Западе все громче заявляет о себе «партия мира», отстаивающая необходимость прекращения огня в Украине любой ценой», – возмущается автор.

Он призывает «не бояться Путина и искать ответы на его вызовы, а наоборот, навязывать ему свои правила «боя».

«Без этого политический и военный перелом в ходе российско-украинской войны кажется невозможным», – приходит к выводу Шамшур.