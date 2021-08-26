Киевский дипломат обвинил Меркель в попытке подкупа Зеленского

26.08.2021 13:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала выполнять просьбы Украины и останавливать газопровод «Северный поток-2», а теперь якобы пытается купить Украину.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко, экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пристайко, недавний визит канцлера в Киев, который состоялся накануне Дня независимости, был пустым – Меркель не сказала ни о членстве в НАТО, ни о принятии в состав Евросоюза.

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«К сожалению, мы ожидали, что она, все-таки, сможет отстоять ту позицию, которую мы давно закладывали, которая состоит в том, что «Северный поток-2» – это, прежде всего, не про экономику и не про финансы, это в большей степени о безопасности одного из самых больших государств в Европе. К сожалению, в ее риторике, и в том, что она говорила с Путиным, превалировали вещи экономики, деньги – нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать», – сказал экс-министр.

«Мы научены опытом и «Будапештского меморандума», поэтому все таки, мне кажется, все-таки, не донесли месседж, что сегодня ключевой для Украины является безопасность. Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз, как и не услышали от нее и о перспективе освобождения заложников», – заявил Пристайко.