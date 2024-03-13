Киевский дипломат похвастался высадкой британских десантников на Украине

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Иностранные солдаты могут появиться на Украине вне рамок Североатлантического альянса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда», заявил бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко, занимавший должность посла в Великобритании в 2020 – 2023 годах.

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У него поинтересовались, что он имел в виду, когда заявлял, что Британия приближается к решению отправить своих солдат на Украину в случае самого плохого для Киева сценария.

«Есть вещи, детали которых мы не разглашаем, пока они не произошли. Этот же вопрос можно адресовать сейчас президенту Макрону. Этот же вопрос можно адресовать немецким генералам, чьи разговоры были подслушаны российской разведкой, где они говорят, что на территории Украины уже есть как раз британские офицеры. Но хочу напомнить об операции, которая была перед войной, когда британские парашютисты высадились в украинских степях. Они взмыли где-то в Британии и, никого не спрашивая, во время двусторонних учений высадились прямо в Украине. Такого никто из наших партнеров открыто не делал», – сказал Пристайко.

Кроме того, он напомнил о британском корабле «Defender», проходившем мимо крымского побережья

«В сопровождении британского корабля находился еще один корабль другой страны НАТО, но он заранее свернул. А «Defender» прошел. Это как раз демонстрация того, что Великобритания не просто на словах помогает – она настроена очень серьезно», – говорит дипломат.

По его словам, иностранные войска можно привлечь вне НАТО в рамках «коалиции желающих», а Британия «первая в списке».

«Условно говоря, если какая-либо страна, подозреваю Венгрия или Словакия, проголосует против участия НАТО в любом виде операции – это не мешает Франции, Британии, прибалтийским нашим друзьям, Польше и другим странам принять самостоятельное решение о присутствии их вооруженных сил на территории Украины. Нам их только нужно пригласить, вот и все», – заявил экс-посол.

Он выразил надежду, что «подобные переговоры ведутся с начала полномасштабной войны», добавил, что это будет «очень болезненное политическое решение».

«Когда я был послом, то, общаясь с политиками и с вашими коллегами, всегда им говорил: «Только, пожалуйста, не говорите, что мы никогда – никогда – никогда не пошлем войска. Вы создаете политический барьер, который вам будет тяжело перепрыгнуть, когда вы поймете, что должны помочь Украине вооруженными силами». Кстати, в Британии не говорят эти слова. Они говорят только одно: «Россия должна проиграть, Украина должна выиграть». В отличие от всех остальных. И второе: мы постоянно почему-то считаем, что участие британских военных – это морские пехотинцы с красивым британским флагом идут рядом с желто-голубым флагом. Нет. Участие британских офицеров и солдат может быть разным», – резюмировал Пристайко.