Киевский дипломат пожаловался, что Пекин не видит Украину

Анатолий Лапин.  
24.03.2023 17:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 483
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


В отношениях с Китаем Украина проигрывает. Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат подчеркнул, что сегодня украинский посол не работает в Пекине и Киев не может доносить до него свою информацию.

В отношениях с Китаем Украина проигрывает. Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я настаиваю на том, чтобы мы понимали, что этот торг идет. Проблема только в одном – Китай, и я это ощущаю, не видит Украину. Китай все воспринимает через антиамериканскую позицию, и пока это будет продолжаться, пока у нас не будет своей возможности давать от себя информацию, свою позицию, мало в чем мы сможем переубедить.

Но четко заявлять, откровенно, даже Китаю свою позицию – это очень важная вещь. И также услышать от них, что значат некоторые их официальные позиции, заявления, которые мы пока что получаем дистанционно», – сказал дипломат.

«Мы должны осуществить на китайском направлении такие изменения, которые бы сделали возможным для нас ведение какого-то нового вида внешнеполитической активности на этом направлении. Потому что сейчас мы, несмотря на возможности субъектности, очень серьезно проигрываем в этом моменте.

В политическом плане я бы не хотел, чтобы мы упускали из вида одну вещь – Китай никогда не приходит со своими деньгами – восстановление, инвестиции – просто так. Это все механизм внешнеполитического влияния. Китай хочет руководить миром вместе с другими сильными. На самом деле, это новая угроза, которая возникает, потому мы не можем сесть на растяжку между США и западными партнерами и Китаем», – заявил Чалый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть