Киевский дипломат пожаловался, что Пекин не видит Украину

В отношениях с Китаем Украина проигрывает. Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат подчеркнул, что сегодня украинский посол не работает в Пекине и Киев не может доносить до него свою информацию.

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«Я настаиваю на том, чтобы мы понимали, что этот торг идет. Проблема только в одном – Китай, и я это ощущаю, не видит Украину. Китай все воспринимает через антиамериканскую позицию, и пока это будет продолжаться, пока у нас не будет своей возможности давать от себя информацию, свою позицию, мало в чем мы сможем переубедить. Но четко заявлять, откровенно, даже Китаю свою позицию – это очень важная вещь. И также услышать от них, что значат некоторые их официальные позиции, заявления, которые мы пока что получаем дистанционно», – сказал дипломат.

«Мы должны осуществить на китайском направлении такие изменения, которые бы сделали возможным для нас ведение какого-то нового вида внешнеполитической активности на этом направлении. Потому что сейчас мы, несмотря на возможности субъектности, очень серьезно проигрываем в этом моменте. В политическом плане я бы не хотел, чтобы мы упускали из вида одну вещь – Китай никогда не приходит со своими деньгами – восстановление, инвестиции – просто так. Это все механизм внешнеполитического влияния. Китай хочет руководить миром вместе с другими сильными. На самом деле, это новая угроза, которая возникает, потому мы не можем сесть на растяжку между США и западными партнерами и Китаем», – заявил Чалый.