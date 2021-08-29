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29.08.2021 23:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Киевский дипломат предложил включить все регионы России в состав Украины

Новости УкраиныСША постепенно отказываются от курса на жесткую конфронтацию с Москвой, так как давление на...

США постепенно отказываются от курса на жесткую конфронтацию с Москвой, так как давление на Россию, длящееся с 2014 года с целью ее дезинтеграции по примеру СССР, показало свою неэффективность.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года не только Украина, но, прежде всего, коллективный Запад в отношении России реализовал абсолютно конфронтационную стратегию «Карфаген должен быть разрушен». Иными словами, развал СССР 2.0.

Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, и Россия оказалась более устойчивой», – сказал Чалый.

Тем не менее, он полагает, что Киев никогда не сможет договориться с Москвой по вопросу Крыма.

«По Крыму, мы с Россией договориться не можем. Потому что Россия заявила: «Этот вопрос закрыт, раз и навсегда». По Крыму мы сможем договориться с Россией только в случае, если «Карфаген будет разрушен», или мы создадим такое успешное государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», – заключил Чалый.

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