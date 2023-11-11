Киевский дипломат предупредил, что ЕС не защитит Украину от Венгрии

Евросоюз в любой момент может отказать Украине в переговорах о членстве, несмотря на предоставленный статус кандидата.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованным антироссийским пропагандистским изданием «Новое время» заявил украинский дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.

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«Чтобы дойти до переговорного процесса, Еврокомиссия еще должна с нами пройти большой путь составления переговорной рамки, как мы будем это делать и о чем разговаривать. Когда они обнародуют это официально, то мы официально в переговорах. Тогда мы пошли ежегодно делать прогресс и приближаться по тем или иным направлениям к нормам и стандартам ЕС, общим стандартам», – сказал Осипенко.

Издание уточнило, защитит ли эта рамка Киев в том случае, если та же Венгрия выступит против переговоров о членстве Украины в ЕС.

«Нет, она не защищает и, кстати, на каждом этапе страна может останавливать. Если вы спрашиваете, будут ли нам ставить палки в колеса, я думаю, могут быть такие варианты. Потому что даже если все сейчас единогласно проголосуют и не поставят палки в колеса на этом переговорном предэтапе, потому что Европейский совет должен [принимать решения] единогласно, у них не изменились правила, там квалифицированного большинства нет, все принимается консенсусом. Должен быть консенсус в Европейском совете, что страна соответствует начальным критериям, может вступить в переговорный процесс. Вот на этом этапе могут остановить», – предупреждает эксперт.

Он объясняет, что после определенного процесса изменения законодательства, реформ и так далее кандидат официально подает заявку на вступление.

«И тогда Евросовет на основе положительной оценки Еврокомиссии рекомендует, но все члены должны также положительно ответить, что готовы, чтобы Украина, которая уже прошла процесс переговоров, присоединилась. Это уже будет вопрос подписания договора. Мы можем даже договор с Еврокомиссией подписать, но его надо еще ратифицировать, чтобы каждое правительство и парламент ратифицировал. А та же Венгрия может сказать, даже руководитель Венгрии скажет: ну вот, венгерский парламент у меня не ратифицирует. И все, мы не приобретаем полноценного полноправного членства, мы остаемся присоединяющейся страной в этом статусе, не приобрели полноправного членства. Потому что одна из стран сказала, что ее парламент не ратифицирует, и договор не вступает в силу. Все, юридических таких моментов, казусных, может быть куча. И если есть желание, то этот процесс постоянно можно останавливать», – резюмировал Осипенко.