Киевский дипломат: Приднестровская формула – лучшее решение для конфликта в Донбассе

23.05.2020, Москва, Елена Острякова

Приднестровская формула, когда был достигнут не мир, а перемирие, – является лучшим решением для конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил украинский дипломат Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова не закончила приднестровский конфликт, но он из вооруженной фазы перешел в уникальное устойчивое перемирие. Это произошло потому, что были разведены войска, потому что был очень серьезный миротворческий контингент с очень четкими задачами», – отметил дипломат.

Он полагает, что на Донбассе миротворческий контингент должен быть сформирован ООН и ОБСЕ.

Дипломат видит различие ситуации в Приднестровье и на Донбассе не в причинах, а в развитии конфликта.

«Начало конфликта – это попытка Центра решить деликатные проблемы региональной идентичности грубой силой. Разница в том, что им удалось горячий конфликт перевести в определенный политический и дипломатический диалог. Уникальность этого диалога в том, что уже 30 лет эпизодов возобновления военного противостояния нет. Мы уже шестой год не можем остановиться, несмотря на то, что на политическом уровне каждый месяц принимаем «окончательное решение» о прекращении огня на линии противостояния», – сказал Чалый.