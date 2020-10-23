Киевский дипломат придумал, как «тактично» взломать Минский и Нормандский форматы

23.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве не унимаются в попытках избежать выполнения своих обязательств по Донбассу. Минские соглашения якобы являются никчёмными и полностью противоречащими международному праву, однако «дипломатическая тактика» не позволяет Киеву прямо от них отказаться.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения – это противоправный акт. Если эти нормы рассматривать с точки зрения международного права – они никчёмные с момента их составления.

А с точки зрения дипломатической тактики прямо отказываться от них нельзя, но надо прямо заявить нашу позицию. Её нужно чётко сформулировать. Во-первых, модальность самих переговоров.

Идеальная модальность была в своё время найдена – это Женевский формат, когда в переговорах принимали участие как страна-агрессор и Украина, США и Европа как союзники страны, которая подверглась вооруженному нападению. И тогда был совсем другой расклад и конфигурация переговоров», – сказал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что даже Нормандский формат должен быть другим – в нём должна быть Украина как потерпевшая, Россия как агрессор, и другие страны как миротворцы.

«Но я не могу докопаться, почему изменили Женевский формат на этот так называемый Нормандский формат. В нём неизвестно, кто какую роль отыгрывает. Хотя там, по идее, должно быть два субъекта – Украина и Россия, а другие государства – это посредники. А не равностатусные участники, среди которых Россия также является миротворцем.

Единственный выход – это сформулировать нашу позицию соответственно с международным правом. И предложения Украины правомерные», – не унимается Василенко.