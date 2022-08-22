Киевский дипломат признал, что «самообстрелы» Запорожской АЭС – чушь

22.08.2022  11:10 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Несмотря на все попытки украинской пропаганды переложить ответственность за обстрелы Запорожской АЭС на русских, совершенно очевидно, что в планах России не подрыв станции, а, наоборот, долгосрочное использование ее в своих целях.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на все попытки украинской пропаганды переложить ответственность за обстрелы Запорожской АЭС на русских,...

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В ходе обсуждения недавних заявлений представителей НАТО о возможном применении 5 статьи устава организации по защите членов альянса в случае подрыва Запорожской АЭС, дипломат высказал свое мнение на счет происходящего вокруг станции.

«Я вам скажу сразу, я не думаю, что они способны подорвать станцию. То есть тут иная совершенно может быть история. Более того расскажу, что первое, что они хотят сделать, это просто её забрать, украсть и контролировать, оккупировать и контролировать», – сказал Чалый.

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