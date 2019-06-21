Киевский дипломат призвал к закрытым переговорам по Донбассу

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Публичность и открытое обсуждение урегулирования конфликта в Донбассе могут навредить промежуточным результатам.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как человек понимающий, что такое дипломатия, считаю последним делом проводить под веб-камеры переговоры, например, по поводу урегулирования конфликта на Донбассе. Это как раз сложная международная проблема, где чрезмерная открытость по ходу процесса вредит результату. Если ты хочешь достичь результата, ты не должен выбегать и прежде своих партнеров рассказывать о промежуточных этапах договоренностей», – заявил Волошин.