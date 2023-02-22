Киевский дипломат пугает ЕС: «Украина не сможет сдерживать РФ вечно»

Вадим Москаленко.  
22.02.2023 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Самое неприятное в недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности – это то, что фактически все представители европейских стран заявили о готовности помогать Украине без непосредственного вмешательства в конфликт.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самое неприятное в недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности – это то, что фактически...

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«Что меня насторожило больше всего в этом форуме. Все говорят – самооборона Украины, мы будем вас поддерживать. А задание и завтра, и в будущем, сдерживая агрессора – это ваша самооборона. Согласно Уставу ООН. Мы будем вам давать оружие, поддерживать вас политически, финансово, но это ваше задание», – сказал дипломат.

«Меня как человека с опытом в сфере внешней политики безопасности этот ответ не удовлетворяет, потому что Украина не может всегда сама, выполняя самооборону, сдерживать агрессивную Россию. Нам нужна коллективная оборона и безопасность, нам нужно сейчас чтобы там говорили о членстве Украины в НАТО. А об этом говорить сейчас они избегают. Кто-то говорит, что не вовремя.

Я считаю, что если сейчас, когда у нас все козыри на руках, мы не зафиксируем эту позицию, потом мы её не удержим. А без этого зонта безопасности позитивного развития Украины я себе не представляю», – возмутился Чалый.

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