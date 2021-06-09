Киевский дипломат раздолбал Зеленского за глупости о НАТО

09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вместо того, чтобы предлагать небольшие, но конкретные шаги для российско-американского саммита, Украина бесконечно ноет о членстве в НАТО, вопрос которого на встрече всё равно никто не будет рассматривать.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил председатель правления Международного центра перспективных исследований, экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабмина Украины Василий Филипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интервью Зеленского звучат бесконечные призывы: «Дайте нам, наконец, ПДЧ и вступление в НАТО», один раз это можно воспринять как недоразумение или эмоциональность, но это делается несколько раз, вопрос – для чего? Когда мы понимаем, что этого никогда не будет.

Зачем мы ставим на повестку дня российско-американского саммита вопрос, по которому сто процентов ничего не будет решено? Вместо того чтобы давать конкретику, какие-то маленькие шаги, даются абсолютно невыполнимые заявления и требования, которые ни к чему не приведут, и мы потеряем этот маленький шанс», – сказал Филипчук.

Он отметил, что внешняя политика президента Владимира Зеленского приводит к тому, что Украину начинают воспринимать как страну-ребёнка.

«Эти заявления Зеленского позволяют воспринимать Украину, как совсем детскую страну, без серьёзной внешней политики, которая совсем не понимает, что, когда и как следует предлагать, просить и говорить. Это больше всего беспокоит», – заключил международник.