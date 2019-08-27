Киевский дипломат разочарован и возмущён порошенковским курсом Зеленского

27.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский не стал менять политику своего предшественника и оставил страну под внешним управлением.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник и депутат Верховной Рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня большим разочарованием стала очень существенная преемственность внешнеполитического курса от Петра Порошенко. Это полностью ответственность президента, не имеет значения, есть парламент или нет.

У нас как было внешнее управление, так и осталось, когда к нам прилетает Болтон и рассказывает, что нам нельзя какого-то инвестора из Китая привлекать на определённое предприятие, или когда «Atlantic Council» определяет список потенциальных премьер-министров, а журналисты потом обсуждают как что-то само собой разумеющееся, я этого не ожидал.

Я предполагал, что господин Зеленский будет более равноудалён от всех – Москвы, Вашингтона, от Брюсселя. Этого нет», – возмутился эксперт.

Также Олег Волошин подчеркнул, что, несмотря на волю большинства избирателей, Владимир Зеленский продолжил русофобский курс Петра Порошенко.

«Более того, мы глубоко убеждены, что избиратели на Юго-Востоке Украины, голосуя за Зеленского, голосовали за примирение с Россией. Это означает не только смену риторики и поиска решений по поводу Минских соглашений, но и отказ от НАТО. Поскольку я не представляю себе комплексное урегулирование отношений с Россией при сохранении Украиной курса на вступление в блок, который РФ определяет, как враждебный. Опять-таки, здесь полная преемственность.

Когда люди проголосовали за Владимира Александровича, вдруг выяснилось, что он во многом согласен с Петром Алексеевичем. Оказывается, у него в голове нет этого противопоставления.

Когда я слушаю риторику «Слуги народа», до смешного они договорились: он (Порошенко – прим. ред.) во всём, оказывается, был прав по отношению к России, кроме одного – зарабатывал на войне. А вот если мы и наши коллеги не будут тырить с «Укроборонпрома», то в целом правильно. Никакого компромисса, никаких Минских соглашений, продолжаем крепить международный фронт, хотя он уже сыпется на глазах, добиваться новых санкций, никаких уступок агрессору, и всё такое прочее», – резюмировал Волошин.