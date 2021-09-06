06.09.2021 15:42 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Ни одна из договоренностей, достигнутых на минувшей встрече президентов Украины и США не меняет кардинально отношений между странами.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат также подчеркнул, что объявленная помощь в 60 миллионов долларов от США тоже не является уникальной – примерно на эту сумму Штаты увеличивают финансирование Украины ежегодно и без встречи президентов.

«То, что мы в этих условиях не смогли и не получили какие-то качественные изменения, я не скажу, что это провал или достижение. Этот визит вообще описывают в таких категориях, как «историческое достижение всех времен и народов» или «полный провал». Я не сторонник ни той оценки крайней, ни другой. Я думаю, что все еще впереди», – сказал дипломат.

«На самом деле, акцент, который сделан на какие-то прагматические вещи, на какие-то подписанные договоренности, он правильный. Хотя у меня встречный вопрос: а люди знают, что было в прошлом году? Что в прошлом году была та же самая военная помощь? И в позапрошлом, и в позапозапрошлом. И ежегодно мы увеличиваем на 50 миллионов с Америкой дополнительных средств на оборону. В принципе, все, что называлось, никак качественно не меняет наши отношения с США», – заявил Чалый.