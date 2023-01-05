Киевский дипломат: Россия использует перемирие, как мы – «Минск»

Вадим Москаленко.  
05.01.2023 17:51
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Минский процесс, Политика, Россия, Украина


Украина обязана продолжать войну до окончательной победы над Россией, не соглашаясь ни на какие перемирия.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина обязана продолжать войну до окончательной победы над Россией, не соглашаясь ни на какие...

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«Путин привязал себя к войне так крепко, что придёт одновременно поражение России в войне и конец Путину. Он понимает, что война для него – это выживание.

Он будет продолжать войну столь долго, сколько сможет. Или нам придётся отдать ему всё, чтобы в России поняли, что это капитуляция Украины. И ничего мы с этим не сделаем, кроме победы. Никакие переговоры не помогут», – сказал он.

Чалый напомнил, что Минские соглашения были для Киева всего лишь перемирием, необходимым для подготовки к дальнейшей войне.

«Сейчас никакие перемирия не в интересах Украины. Усилится Россия за это время. Путин это прекрасно понимает, и будет действовать в этом направлении.

Наша задача, не только Украины, но и наших союзников, как можно быстрее нанести ему окончательное поражение. И пока весь мир не поймёт, что это единственный путь, это будет тянуться», – резюмировал дипломат.

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