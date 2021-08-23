Киевский дипломат: «Северный поток-2» — грандиозное свершение»

Новости Украины

Российский газопровод «Северный поток-2» следует считать самым масштабным инфраструктурным проектом, реализованным в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

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«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока- 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением. Изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времён Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов», – отмечает политик.

Он указывает, что огромной проблемой стало согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве. Кроме того, пришлось преодолевать масштабное сопротивление, координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально.

«И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению. Возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами. Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причём довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто в Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство СП-2: не будет транзита – будет ещё меньше связей с Москвой», – считает политик.

«В итоге в новейшей истории это наверное самый масштабный инфраструктурный проект, реализованный в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах. Тем, кто это сделал, не придётся для описания своих заслуг считать участников международного форума в континентах, приравнивая посла Японии и главу МИД Турции ко всей Азии», – резюмирует Волошин.