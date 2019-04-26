Киевский дипломат советует галичанам не совать свое рыло в Донбасс

26.04.2019, Киев, Игорь Петров

Украина все равно не контролирует Донбасс, поэтому возмущение Киева, а тем более Западной Украины, по поводу раздачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР выглядит очень странно.

Об этом в эфире канала NewsOne заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это забавно в отношении территории, которую мы: а) не контролируем; б) на территории Украины есть консенсус, что Россия и так, тем или иным способом, контролирует эту территорию.

Многие из тех, кто сегодня кричит «ай-ай-ай, начали раздавать паспорта» год-полтора назад писали, что Донбасс вообще не нужен, а то мы вернем назад людей, которые снова изберут Януковича. Это очень странно слышать, особенно от жителей Западной Украины – это вообще не их беда, не их горе. Они особенно любят рассказывать, что можно и что нельзя делать жителям Донбасса.

Но главное – другое. В России появилась полноценная миграционная политика в отношении жителей СНГ. России нужны люди, а не территории. У нее своих территорий хватает, она мало населена. Речь идет о том, чтобы втянуть в Россию порядка 50 миллионов русскоязычных граждан, желательно славян, жителей СНГ», – сказал эксперт.

По его словам, говорить о возвращении территорий можно лишь при условии серьезного изменения гуманитарной политики.

«Они хотят, чтобы Россия территориально восстановила статус-кво на начало 2014 года. Это невозможно. Но даже если бы это было возможно, то и внутреннее гуманитарное поле Украины нужно было бы вернуть на начало 2014 года – законом Колесниченко-Кивалова, Московского проспекта вместо проспекта Бандеры в Киеве, без закона о декоммунизации, без квот на телевидении», – добавил дипломат.

Он также убежден, что нельзя увязывать вопросы Донбасса и Крыма.

«В Москве не хотят возвращать Крым, не считают это возможным. Там хотят, чтобы Украина вопрос Крыма закрыла. Я понимаю, что Украина не может признать аннексию Крыма, поскольку мы не можем признавать насильственное изменение границ в Европе, но если мы увяжем эти два вопроса, то мы не решим ни один, ни другой», – считает Волошин.