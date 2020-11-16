Киевский дипломат сулит Косово серьезные проблемы из-за отставки Тачи

16.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Отставка так называемого «президента» Косово Хашима Тачи в связи выдвинутыми ему обвинениями в военных преступлениях приведет к обострению внутриполитической обстановки в крае.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интренте-издании «Зеркало недели» высказывает бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцоговине Владимир Цыбульник.

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«Тачи считают одним из наиболее активных проводников политики евроинтеграции Косово. И его уход с политической сцены неизбежно приведет к обострению внутриполитической обстановки в стране: в косовском парламенте, который должен выбрать нового главу государства, нет четкой расстановки сил, а правительство обладает лишь незначительным большинством. Не исключено, что оно может вскоре распасться и тогда будут назначены досрочные парламентские выборы. Отставка же Тачи дает шанс противникам интеграции республики в ЕС и НАТО, что может замедлить проведение реформ в Косово», – считает автор.

По его словам, оставка Тачи и сдача правосудию «свидетельствуют о начале ухода последних косовских «политиков с калашниковыми» с политической сцены страны».

«Впрочем, судебный процесс может стать для Тачи и своеобразной «стиральной машиной» его биографии, которая «смоет» все «черные пятна» и представит миру «чистый» образ борца за свободу родины», – оговаривается Цыбульник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты предупредили, что отставка Тачи с поста «президента» самопровозглашенного Косово в связи тем, что Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления, приведет к появлению новых политиков в Приштине, которым формально нечего предъявить.